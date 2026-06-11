Suivez la cérémonie d'ouverture en direct

Shakira, Alejandro Fernández et toute une ribambelle d'artistes pour célébrer la culture mexicaine d'un côté ; la gronde populaire de l'autre. Venez suivre avec nous le lancement de cette Coupe du monde vraiment pas comme les autres.

19h36 : Quoi qu’il en soit, il y a déjà de l’ambiance sur place.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com