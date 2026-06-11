Angers prolonge un cadre

Pas de blabla avec Belkebla. Haris Belkebla prolonge jusqu’en 2028, avec une année en option avec le SCO d’Angers, a annoncé le club ce jeudi soir. Le milieu de terrain algérien (11 sélections entre 2019 et 2022) a réussi à s’imposer en tant que capitaine du 13 e de Ligue 1 depuis la saison dernière et la baisse de temps de jeu de l’historique Pierrick Capelle.

Angers SCO est heureux d'annoncer la prolongation d’Haris Belkebla 🖤🤍 Le milieu de 32 ans est désormais lié au Club jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option. Félicitations Haris 👏 ✍️ https://t.co/3NKLeR5UJX pic.twitter.com/x4Od4u4gbl…

NB pour SOFOOT.com