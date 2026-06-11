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Zidane fait construire un complexe de padel contesté
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 20:21

Zidane fait construire un complexe de padel contesté

Zidane fait construire un complexe de padel contesté

La famille Zidane, par sa société civile immobilière (SCI) Z5, souhaite construire un complexe de padel de 2,5 hectares dans l’Aveyron, au nord de Rodez, selon Reporterre . Déjà propriétaire de 12 terrains à Aix-en-Provence et de 6 à Istres, Zizou et son entourage en veulent 9 supplémentaires à Onet-le-Château, en plus d’un terrain de five et d’un restaurant.

Municipalité clémente et loyer pas cher

Problème, la parcelle du terrain concernée était encore classée en agricole dans le plan local d’urbanisme intercommunal (Plui) et donc interdite à toute construction hors usage agricole. Une seule exception pour la location est possible : que ce soit « une opération d’intérêt général » . La mairie justifie la signature du bail auprès du média d’investigation « par le renforcement de la diversification de l’offre sportive et de loisirs » et par « un engouement croissant pour les sports de raquette » .…

NB pour SOFOOT.com

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