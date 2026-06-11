Bientôt la fin de l'ère Kita à Nantes ?
Les Canaris dans un nouveau nid ? Relégué au terme d’un exercice 2025-2026 catastrophique, et plus généralement victime d’une vraie déchéance au fil des années, le FC Nantes pourrait bientôt tourner une page et ouvrir un nouveau chapitre de son histoire . Le propriétaire Waldemar Kita serait ouvert à la vente du FCN , et les « discussions seraient assez avancées » d’après Canal +.
Effectivement, je pose ça la … pic.twitter.com/hz2uYfEYCL…
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