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Aulas mis sur la touche à la Métropole de Lyon ?
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 18:44

Aulas mis sur la touche à la Métropole de Lyon ?

Aulas mis sur la touche à la Métropole de Lyon ?

Jean-Michel Aulas pensait peut-être en avoir fini avec les communiqués depuis son départ de l’OL. Raté. En effet, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a demandé à l’ancien patron des Gones de se mettre en retrait de ses fonctions de vice-président , après une plainte pour viol visant son ancien directeur de communication de campagne. L’affaire concerne une jeune militante qui affirme avoir été violée par soumission chimique en janvier .

Aulas refuse de partir

Sauf que JMA n’a pas vraiment prévu de quitter le terrain. Dans un communiqué, l’ancien président des Gones a refusé cette demande car il n’est pas directement « mis en cause, ni impliqués dans la procédure judiciaire en cours ».…

MJ, avec JF pour SOFOOT.com

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