Suivez en direct l'annonce de la liste de Didier Deschamps
Qui dit dernier rassemblement, dit dernière liste de l'équipe de France de l'année ! Encore privé d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Didier Deschamps doit convoquer le groupe qui tentera de sécuriser la place des Bleus à la Coupe du Monde face à l'Ukraine puis l'Azerbaïdjan.
13h45 : Hello la team ! Ce jeudi, c’est jour de liste pour les Bleus, avant le dernier rassemblement de l’année. Comme le mois dernier, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps devra composer avec l’absence d’Ousmane Dembélé, et ne pourra pas non plus compter sur Désiré Doué.…
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer