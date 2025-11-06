 Aller au contenu principal
Suivez en direct l'annonce de la liste de Didier Deschamps
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 13:47

Qui dit dernier rassemblement, dit dernière liste de l'équipe de France de l'année ! Encore privé d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Didier Deschamps doit convoquer le groupe qui tentera de sécuriser la place des Bleus à la Coupe du Monde face à l'Ukraine puis l'Azerbaïdjan.

13h45 : Hello la team ! Ce jeudi, c’est jour de liste pour les Bleus, avant le dernier rassemblement de l’année. Comme le mois dernier, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps devra composer avec l’absence d’Ousmane Dembélé, et ne pourra pas non plus compter sur Désiré Doué.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

