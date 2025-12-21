 Aller au contenu principal
Le Maroc démarre bien
information fournie par So Foot 21/12/2025 à 22:05

Le Maroc démarre bien

Le Maroc démarre bien

Passés par toutes les émotions en première période, les Lions de l'Atlas s'en sont remis à un plat du pied de Brahim Díaz et un bijou d'Ayoub El Kaabi pour dominer les Comores (2-0). De quoi parfaitement lancer cette CAN 2025 à domicile.

Maroc 2-0 Comores

Buts : Brahim Díaz (55 e ), El Kaabi (74 e ) pour les Lions de l’Atlas

Plus d’informations à suivre…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com

