L'OL fait le minimum contre Saint-Cyr Collonges
information fournie par So Foot•21/12/2025 à 22:52
Lyon 3-0 Saint-Cyr Collonges
Buts : Abner (52
e
), Šulc (85
e
, 90
e
)
Il n’y aura que deux clubs de R1 en 16
es
de finale de la Coupe de France.…
Le Maroc, d'abord inhibé par la pression puis libéré par un retourné acrobatique de son attaquant Ayoub El-Kaabi, a laborieusement mais victorieusement lancé dimanche face aux Comores (2-0) la 35e Coupe d'Afrique des nations, qu'il organise jusqu'au 18 janvier. ...
Digard n’est pas chasseur, mais il vide son chargeur. Deux clubs de Ligue 1 ont été éliminés de la Coupe de France par un adversaire d’une division inférieure ce week-end : Brest, tombé aux tirs au but à Avranches, et Le Havre, battu par Amiens ce dimanche (0-2). ...
Passés par toutes les émotions en première période, les Lions de l'Atlas s'en sont remis à un plat du pied de Brahim Díaz et un bijou d'Ayoub El Kaabi pour dominer les Comores (2-0). De quoi parfaitement lancer cette CAN 2025 à domicile. Maroc 2-0 Comores Buts ...
Monday night football ! Le tirage au sort des 16 es de la Coupe de France a placé le Paris FC sur la route du tenant du titre, le Paris Saint-Germain. La programmation détaillée n’est pas encore connue, mais on sait d’ores et déjà que ce derby se jouera le lundi ...
