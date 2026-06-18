Suisse: rebond de plus de 13% des exportations en mai, dopées par la pharmacie (douanes)

Les exportations de la Suisse ont rebondi de 13,4% en mai, à 25,4 milliards de francs suisses (27,6milliards d'euros), dopées par les produits pharmaceutiques, ont annoncé jeudi les douanes.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les importations se sont quant à elles accrues de 3,4% par rapport au mois précédent, à près de 19,8 milliards de francs, la balance commerciale refermant le mois de mai sur un excédent de 5,6 milliards de francs, contre près de 3,3 milliards de francs en avril, a indiqué l’office fédéral de la douane dans un communiqué.

Le secteur de la chimie et la pharmacie, le premier secteur d'exportation du pays alpin, a enregistré une hausse de 25,7% après une contraction de 3,5% en avril.

Le secteur des machines et équipements électroniques a de son côté enregistré une hausse de 1,2% par rapport au mois d'avril, soutenu par les machines-outils et machines de formage des métaux.

Les exportations durant le mois de mai ont été portés par les échanges avec l'Europe, les exportations vers la zone euro progressant de 21,7%, après une contraction de 13,3% le mois précédent. Elles ont également grimpé de 11,5% vers les Etats-Unis et de 1,6% vers la Chine.

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