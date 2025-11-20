Suisse: les exportations horlogères chutent de 4,4% en octobre, plombées par les Etats-Unis

Les exportations horlogères suisses se sont contractées de 4,4% en octobre, à 2,2 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros), plombées à nouveau par un fort recul vers le marché américain, a annoncé jeudi la fédération horlogère.

Une montre Patek Philippe 1518, exposée à Genève (illustration) ( PHILLIPS / HAROLD CUNNINGHAM )

"La forte correction s'est poursuivie aux Etats-Unis", a indiqué la fédération horlogère dans un communiqué. En octobre, les exportations de montres suisses y dégringolé de 46,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

En août, la Suisse s'était vue imposer des droits de douane de 39% aux Etats-Unis, portant un coup dur au secteur de l'horlogerie. Mais le projet d'accord annoncé la semaine passée doit changer la donne pour le secteur.

Après trois déplacements à Washington, le ministre de l'économie Guy Parmelin est revenu vendredi à Berne avec projet d'accord pour les ramener à 15%, au grand soulagement des fabricants de montres.

Depuis les annonces début avril de ce que Donald Trump avait surnommé le "Liberation Day", les horlogers suisses s'étaient empressés de constituer des stocks aux Etats-Unis. Mais depuis l'entrée en vigueur des droits de douane en août, les envois de montres vers Etats-Unis se sont effondrés. Les exportations de montres y avaient chuté de 23,9% en août et de 55,6% en septembre.

Sur les autres marchés, les exportations de montres suisses ont repris des couleurs en Chine durant le mois d'octobre. Elles s'y sont accrues de 12,6%, se redressant pour le deuxième mois d'affilée.

Elles ont également progressé de 2,4% vers Hong-Kong, l'autre marché clé des horlogers suisses en Asie, et de 6,6% vers Singapour. Elles ont en revanche fléchi de 5,6% vers le Japon.

En Europe, les exportations horlogères ont connu une évolution plus contrastée, avec un recul 7,4% vers le Royaume-Uni mais une hausse de 10,8% vers la France et de 3,9% vers l'Allemagne.

Le cumul des exportations horlogères depuis le début de l'année se chiffre à 21,2 milliards de francs (22,8 milliards d'euros), selon les relevés de la fédération horlogère, en repli de 1,6% par rapport au dix premiers mois de 2024.