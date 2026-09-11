Suisse-Cinq morts et 40 blessés dans l'accident d'autocar près du village alpin de Susch

Cinq personnes ont été tuées et 40 autres blessées jeudi dans l'accident d'un autocar transport un groupe de touristes néerlandais près du village alpin de Susch, dans l'est de la Suisse, a déclaré la police locale, indiquant que des équipes de secours sont sur place.

Trois des blessés se trouvent dans un état grave, sept présentent des blessures modérément graves et 30 sont légèrement blessées, a précisé la police.

L'autocar transportait 45 adultes et les victimes n'ont pas encore été identifiées, a-t-elle ajouté.

La police n'a donné aucune indication sur la cause de l'accident, mais a souligné qu'une partie de la route où il s'est produit avait été fermée en raison de travaux d'entretien.

Le prestataire néerlandais de services d'urgence Eurocross a dit que tous les passagers du car étaient de nationalité néerlandaise.

(Dave Graham à Zurich et Rachel More à Berlin, avec la contribution de Charlotte Van Campenhout et Bart Meijer à Amsterdam, version française Benoit Van Overstraeten)