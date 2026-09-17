Suède-Le centre-gauche majoritaire après les législatives, le Premier ministre démissionne

(Actualisé avec démission de Kristersson et contexte)

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé jeudi sa démission après la défaite de son camp aux élections législatives.

Le bloc d'opposition de centre-gauche a remporté 176 sièges aux élections législatives de dimanche, tandis que la coalition de droite au pouvoir en a obtenu 173, selon le décompte final des voix publié par la commission électorale suédoise.

"Désormais, il appartient au président du Parlement de conduire la prochaine étape vers la formation d'un nouveau gouvernement. Je demande par la présente à être relevé de mes fonctions de Premier ministre afin que ce travail puisse commencer immédiatement", a écrit le conservateur Ulf Kristersson dans une lettre publiée sur le réseau social X.

Ce résultat ouvre la voie à une nouvelle alternance, la dirigeante du Parti social-démocrate, Magdalena Andersson, étant appelée à redevenir Première ministre après quatre années passées dans l'opposition.

Pour le centre-gauche, ce succès électoral pourrait n'être que la première étape d'un long processus de formation d'un gouvernement.

Parmi les partis susceptibles de soutenir Magdalena Andersson, le Parti du centre a indiqué qu'il ne participerait pas à une coalition comprenant le Parti de gauche. Le Parti de l'environnement-Les Verts est également l'un des partenaires potentiels d'un gouvernement de centre gauche.

Selon le quotidien suédois Dagens Nyheter, les sociaux-démocrates ont proposé des discussions aux autres partis d'opposition.

L'ensemble des suffrages pour les 349 sièges du Parlement a désormais été comptabilisé, même si le résultat reste soumis à une certification officielle qui devrait aboutir dans les prochains jours.

Selon la vice-Première ministre Ebba Busch, présidente du parti des Chrétiens-démocrates, "il reste à voir" quelle sera la suite des événements, car les divisions entre les partis du centre gauche pourraient compliquer la formation d'un nouvel exécutif.

Ulf Kristersson comptait intégrer l'extrême droite à la coalition gouvernementale et poursuivre sa politique menée depuis quatre ans contre l'immigration et la criminalité. Les Démocrates de Suède, parti aux racines néonazies, ont cependant vu leur score électoral reculer pour la première fois depuis leur entrée au Parlement en 2010, faisant basculer le scrutin en faveur de l'opposition.

Autrefois terre d'accueil, la Suède a fermé ses frontières au cours de la dernière décennie et adopté une politique migratoire plus sévère, un choix assumé de la droite au pouvoir à Stockholm qui briguait un deuxième mandat de suite.

Si cette tendance est le reflet de celle qu'on observe sur l'ensemble du continent européen, la Suède a opéré l'un des revirements les plus radicaux en matière d'immigration, une politique promue par la coalition minoritaire sortante afin de regagner en popularité.

Élu en 2022 grâce à ses promesses de réduire l'immigration et la criminalité en Suède, Ulf Kristersson a considérablement limité l'accueil des demandeurs d'asile et propose, depuis le début de l'année, jusqu'à 350.000 couronnes suédoises (31.000 euros) aux titulaires non-européens d'un titre de séjour pour qu'ils quittent le pays.

(Rédaction de Suède; version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)