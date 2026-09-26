Succès d'audience pour la première de Zidane à la tête des Bleus

C’est bieng . L’équipe de France a attiré les curieux vendredi soir, pour la grande première de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur . Selon les chiffres de Médiamétrie, 6,82 millions de télespectateurs ont en effet brandi leur télécommande sur les coups de 21h pour apercevoir Kylian Mbappé dans le couloir gauche. Cela représente 37,7% de part d’audience, loin devant le téléfilm Les Secrets du Finistère diffusé sur France 3 (14,3%).

Surtout, ce chiffre représente une nette hausse par rapport aux rencontres de l’automne 2025, qui atteignaient alors péniblement les 5 millions de télespectateurs . « On a déjà vu l’effet Zidane via la curiosité suscitée depuis l’annonce officielle de son arrivée en juillet. Il y a une réelle attente du public. Nous espérons évidemment que cela ait un impact sur les audiences des Bleus qui démarrent une nouvelle page de leur histoire sur TF1 » , espérait vendredi Julien Millereux, directeur des sports de la chaîne, dans L’Equipe. …

TB pour SOFOOT.com