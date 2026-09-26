Le maire de New York se moque de Manchester City
Juste une petite pique bien placée. Ce vendredi, The Athletic affirmait que Manchester City avait été retenu coupable de 114 des 115 chefs d’accusations relatifs aux infractions financières retenus contre le club. Une occasion saisie par Zohran Mamdani, maire de New York connu pour son soutien de longue date à Arsenal, pour s’en prendre aux Skyblues sur les réseaux sociaux. Le tout en publiant un simple nombre, « 114 » , dont tous les suiveurs assidus du ballon rond auront compris la référence.
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