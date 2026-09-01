Strasbourg va perdre son capitaine

Pour une fois qu’un top joueur de Strasbourg ne file pas à Chelsea ! Capitaine lors de la première journée de championnat face à Marseille, Guéla Doué file à l’Allemande dans cette fin de mercato. Sur le départ depuis de longues semaines, le latéral droit va rejoindre Leverkusen, où il est arrivé pour passer sa visite médicale.

Encore un joli chèque pour Strasbourg

Arrivé en Alsace il y a deux ans, au sortir de sa première saison complète avec le Stade rennais, l’international ivoirien va s’engager avec le champion d’Allemagne 2024 pour 30 millions d’euros selon Florian Plettenberg, auxquels pourraient s’ajouter différents bonus.…

JF pour SOFOOT.com