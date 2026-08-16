Strasbourg termine sa prépa avec une première victoire

Newcastle 1-1 Strasbourg (2-3 aux t.a.b.)

Buts : Osula (38 e ) pour les Magpies // Yassine (69 e ) pour le Racing

La prépa, c’est la prépa. La Ligue 1, c’est la Ligue 1. À cinq jours de se déplacer à Marseille pour ouvrir le bal en Ligue 1 (vendredi 22 août à 20 h 45), le Strasbourg de Hugo Oliviera a encore quelques interrogations : en sept sorties estivales, les Alsaciens n’ont pas remporté le moindre match amical dans le jeu . La sortie de cet après-midi fut la moins pire au niveau comptable, puisqu’après l’égalisation de Gessime Yassine contre son ancien coéquipier Dunkerquois Ewen Jaouen, Strasbourg arrache son premier match nul de l’été. Et même sa première victoire, si l’on compte les tirs aux buts. Ouf !…

UL pour SOFOOT.com