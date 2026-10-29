Strasbourg sécurise l'un de ses cadres
La méthode Chelsea. Ce mercredi soir, le RC Strasbourg a annoncé prolonger son milieu de terrain Samir El Mourabet jusqu’en 2031. Titulaire indiscutable avec le RCSA et désormais international marocain, le joueur de 21 ans est est un profil à haut potentiel, ce que le board alsacien a bien compris. Avec 33 apparitions en Ligue 1 la saison dernière, El Mourabet vit un début de saison un peu plus galère, avec seulement deux titularisations en huit journées de championnat, avec un carton rouge reàu contre l’OM en août dernier.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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