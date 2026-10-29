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Commotions cérébrales : l'inertie, jusqu'à quand ?
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 14:55

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Commotions cérébrales : l'inertie, jusqu'à quand ?

Commotions cérébrales : l'inertie, jusqu'à quand ?

Beaucoup de prévention, pour peu d'actions concrètes. Mercredi soir, l'annonce de la retraite sportive du gardien Arthur Desmas suite à de nombreuses commotions cérébrales s'ajoute à la liste des nombreuses alertes lancées sur les répercussions du jeu aérien sur la santé des joueurs professionnels. Un émoi qui, au niveau des instances, ne s'accompagne toujours pas d'actions généralisées pour endiguer le problème.

C’est une annonce crève-cœur, qui relance instantanément un vrai sujet de santé dans le football. Ce mercredi soir, l’ancien gardien du Havre Arthur Desmas annonçait sa retraite sportive à 32 ans, après un dernier passage au Qatar. Sa décision à lui ? Pas vraiment, plutôt celle de son neurochirurgien, qui lui a recommandé de raccrocher les crampons après plusieurs commotions cérébrales subies au cours de sa carrière. « Il y a des maux de tête, aux cervicales, aux yeux. Il y a aussi des problèmes de mémoire instantanée, des problèmes de concentration. Mais je crois que je m’en suis rendu compte quand mon fils m’a lancé une balle et que je me suis dit : “Woaw, impossible, je n’arrive pas à la récupérer, il faut que j’aille me coucher. Bon, là, il y a un vrai souci” » , expliquait Desmas dans le Late Football Club de Canal+. « Les commotions dans le foot, on n’en parle pas beaucoup, ce n’est pas comme dans les sports de contact comme le rugby ou la boxe. C’est quelque chose qu’il faut, à mes yeux, mettre un petit peu plus en valeur aujourd’hui. »

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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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