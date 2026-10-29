Pourquoi Zidane doit (r)appeler Griezmann en équipe de France

C’était prévisible : les supporters d’Orlando City sont tombés amoureux d’Antoine Griezmann. Si l’on met son morose passage au Barça de côté, partout où il passe, Grizou est d’abord acclamé, puis apprécié, pour finir adulé. Son actuelle expérience américaine ne déroge pas à la règle. Depuis juillet, un coup de grisou a touché les States. Alors, Zizou a tout intérêt à (r)appeler le marchand de rêves de toute une génération.

→ Parce qu’il est n’a rien perdu de son niveau

Il y a de cela trois mois et quelques jours, Antoine Griezmann lançait son expérience en MLS par une victoire 4-0 contre San Jose, magnifiée par un premier goal . Depuis, en seize rencontres, le numéro 7 d’Orlando City a envoyé treize autres caramels et régalé sept camarades de ses caviars brossés de la patte gauche. Tête décroisée, enroulé de 25 mètres, reprise de volée, action collective, placement de filou entre les centraux adverses… la panoplie de pions de celui qui soufflera sa 36 e bougie dans quelques mois est totale. À ce rythme, Grizou va faire regretter à Didier Deschamps de ne pas l’avoir emmené au Mondial.

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Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com