Strasbourg se renforce encore
Un peu tard pour découvrir le Vélodrome. Strasbourg, qui lance sa saison ce vendredi soir à Marseille avec un effectif largement remodelé par rapport à la saison dernière, poursuit ses emplettes. Plus d’une dizaine de nouvelles têtes ont déjà posé leurs valises en Alscace cet été, désormais rejointes par Karim Coulibaly. Le jeune défenseur de 19 ans arrive du Werder Brême contre la coquette somme de 20 millions d’euros .
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