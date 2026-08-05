Luka Modrić a un contentieux avec Gonçalo Ramos

Avec tout le respect pour Niclas Füllkrug et Santiago Giménez, évidemment. Alors que les deux avant-centres de métier (arrivé en janvier pour le premier, blessé pour le second) de la saison dernière de l’AC Milan avaient planté 2 buts, Luka Modrić, qui a prolongé d’une saison, salue l’arrivée de Gonçalo Ramos cet été . « Je l’ai beaucoup suivi, et c’est un excellent attaquant , souriait le Croate à la Gazzetta dello Sport . C’est peut-être exactement ce dont nous avions besoin et ce qui nous a manqué par le passé. J’espère qu’il continuera sur sa lancée, comme il l’a fait dans tous les clubs où il a joué. »

Un Ramos qui n’était pas dans l’équipe de Modrić

Avant de se rappeler de ce que l’attaquant portugais avait réalisé au Mondial : « J’ai récemment eu une… mauvaise expérience avec lui, puisqu’il a marqué le but qui a éliminé la Croatie de la Coupe du monde. » Interrogé sur le fait que le sujet a depuis été évoqué entre les deux hommes, le milieu de terrain qui fêtera ses 41 ans dans un mois souriait : « Non, je lui ai déjà dit aux États-Unis. Je ne veux pas revenir sur ce sujet car ce n’est pas un bon souvenir. » …

NB pour SOFOOT.com