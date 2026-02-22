Strasbourg s'impose en patron face à Lyon

Avec la manière, Strasbourg a mis fin à la série de treize victoires de rang de l'Olympique lyonnais ce dimanche soir à la Meinau (3-1). Portés par des individualités offensives déchaînées et un collectif bien rôdé, les Alsaciens se replacent dans la course à l'Europe.

Strasbourg 3-1 Lyon

Buts : Godo (37 e ), Moreira (52 e ) et Panichelli (83 e ) pour le Racing // Tolisso (59 e ) pour l’OL

La jauge de confiance gonflée à bloc par une impressionnante série de treize victoires consécutives, l’Olympique lyonnais se présentait ambitieux ce dimanche soir, sur la pelouse de la Meinau, un lieu où il n’est jamais facile de s’imposer. Et les Strasbourgeois ont réussi, eux, à trouver la recette (3-1) pour enrayer les velléités rhodaniennes, que l’on a senties beaucoup moins abouties qu’à l’accoutumée. Le plan de Gary O’Neil a fonctionné, Martial Godo a encore brillé, et les rêves européens des Strasbourgeois continuent d’exister.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com