 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Strasbourg s'impose en patron face à Lyon
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 22:53

Strasbourg s'impose en patron face à Lyon

Strasbourg s'impose en patron face à Lyon

Avec la manière, Strasbourg a mis fin à la série de treize victoires de rang de l'Olympique lyonnais ce dimanche soir à la Meinau (3-1). Portés par des individualités offensives déchaînées et un collectif bien rôdé, les Alsaciens se replacent dans la course à l'Europe.

Strasbourg 3-1 Lyon

Buts : Godo (37 e ), Moreira (52 e ) et Panichelli (83 e ) pour le Racing // Tolisso (59 e ) pour l’OL

La jauge de confiance gonflée à bloc par une impressionnante série de treize victoires consécutives, l’Olympique lyonnais se présentait ambitieux ce dimanche soir, sur la pelouse de la Meinau, un lieu où il n’est jamais facile de s’imposer. Et les Strasbourgeois ont réussi, eux, à trouver la recette (3-1) pour enrayer les velléités rhodaniennes, que l’on a senties beaucoup moins abouties qu’à l’accoutumée. Le plan de Gary O’Neil a fonctionné, Martial Godo a encore brillé, et les rêves européens des Strasbourgeois continuent d’exister.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cérémonies - Cérémonie de clôture
    JO 2026-Milan-Cortina transmet le drapeau olympique aux Alpes françaises 2030
    information fournie par Reuters 22.02.2026 23:47 

    par Elvira Pollina et Keith Weir Milan-Cortina a remis ‌dimanche le drapeau olympique à la France, qui accueillera la prochaine édition des Jeux olympiques d'hiver en 2030 dans les ​Alpes, à l'issue d'une cérémonie de clôture sur le thème de "la beauté en action" ... Lire la suite

  • Championnat des Six Nations - France v Italie
    Rugby/Six nations-Le XV de France poursuit son sans-faute contre l'Italie
    information fournie par Reuters 22.02.2026 23:47 

    Le XV de France a signé dimanche face à l'Italie (33-8) un troisième ‌succès bonifié en autant de matches dans le Tournoi des Six Nations malgré une prestation moins convaincante et se rapproche du titre. Les Bleus se ​sont imposés à Lille (Nord) grâce aux essais ... Lire la suite

  • La Roma punit Cremonese et revient à hauteur du podium
    La Roma punit Cremonese et revient à hauteur du podium
    information fournie par So Foot 22.02.2026 23:33 

    AS Roma 3-0 Cremonese Buts : Cristante (59 e ), Ndicka (77 e ), Pisilli (86 e ) pour les Giallorossi En bande organisée. Alors que Naples a chuté sur la pelouse de l’Atalanta (2-1), la Roma avait l’opportunité de revenir à hauteur des Partenopei et de la troisième ... Lire la suite

  • Dans les Arènes de Vérone lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Milan Cortina le 22 février 2026 ( AFP / PIERO CRUCIATTI )
    JO: Milan Cortina c'est fini, rendez-vous dans les Alpes françaises en 2030
    information fournie par AFP 22.02.2026 23:03 

    Les Jeux de Milan Cortina se sont achevés dimanche sur une 116e et dernière médaille d'or, attribuée aux hockeyeurs américains dans l'après-midi, avant que les Arènes antiques de Vérone n'accueillent la cérémonie de clôture et la passation du drapeau olympique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank