Strasbourg s'impose en patron face à Lyon
Avec la manière, Strasbourg a mis fin à la série de treize victoires de rang de l'Olympique lyonnais ce dimanche soir à la Meinau (3-1). Portés par des individualités offensives déchaînées et un collectif bien rôdé, les Alsaciens se replacent dans la course à l'Europe.
Strasbourg 3-1 Lyon
Buts : Godo (37 e ), Moreira (52 e ) et Panichelli (83 e ) pour le Racing // Tolisso (59 e ) pour l’OL
La jauge de confiance gonflée à bloc par une impressionnante série de treize victoires consécutives, l’Olympique lyonnais se présentait ambitieux ce dimanche soir, sur la pelouse de la Meinau, un lieu où il n’est jamais facile de s’imposer. Et les Strasbourgeois ont réussi, eux, à trouver la recette (3-1) pour enrayer les velléités rhodaniennes, que l’on a senties beaucoup moins abouties qu’à l’accoutumée. Le plan de Gary O’Neil a fonctionné, Martial Godo a encore brillé, et les rêves européens des Strasbourgeois continuent d’exister.…
Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer