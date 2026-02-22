 Aller au contenu principal
La Roma punit Cremonese et revient à hauteur du podium
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 23:33

La Roma punit Cremonese et revient à hauteur du podium

La Roma punit Cremonese et revient à hauteur du podium

AS Roma 3-0 Cremonese

Buts : Cristante (59 e ), Ndicka (77 e ), Pisilli (86 e ) pour les Giallorossi

En bande organisée. Alors que Naples a chuté sur la pelouse de l’Atalanta (2-1), la Roma avait l’opportunité de revenir à hauteur des Partenopei et de la troisième place du classement en cas de succès face à Cremonese. Mission réussie pour les protégés de Gian Piero Gasperini qui se sont imposés 3 à 0.…

LB pour SOFOOT.com

Sport
