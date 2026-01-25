Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise

Lille 1-4 Strasbourg

Buts : Fernández-Pardo (90 e +3) pour les Dogues // Panichelli (25 e ), Enciso (26 e ) et Godo (58 e et 72 e ) pour les Alsaciens

Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille perdue au fil des minutes (1-4) . Cinquième défaite de rang pour les Dogues, qui vivent un mois de janvier catastrophique pendant que leurs visiteurs du soir recollent dans la course aux places européennes.…

TB pour SOFOOT.com