Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
Lille 1-4 Strasbourg
Buts : Fernández-Pardo (90 e +3) pour les Dogues // Panichelli (25 e ), Enciso (26 e ) et Godo (58 e et 72 e ) pour les Alsaciens
Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille perdue au fil des minutes (1-4) . Cinquième défaite de rang pour les Dogues, qui vivent un mois de janvier catastrophique pendant que leurs visiteurs du soir recollent dans la course aux places européennes.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
