Bruno Genesio calme le jeu après la déroute de Lille contre Strasbourg

Le calme après la tempête. Trois jours après avoir fustigé ses joueurs battus à Vigo et proposé de quitter son poste, Bruno Genesio est apparu dans un tout autre état d’esprit ce dimanche, malgré une nouvelle prestation manquée des siens contre Strasbourg (1-4) . Sans nier la dynamique catastrophique de son équipe, battue lors de ses cinq derniers matchs, l’entraîneur lillois a surtout cherché à calmer le jeu. « Le contenu est très mauvais, surtout sans ballon , a-t-il simplement constaté au micro de Ligue 1+, sans fuir ses responsabilités notamment concernant son choix de passer à une défense à cinq. J’ai choisi de changer d’animation défensive parce que l’effectif était décimé. Je pensais aussi que ça pouvait nous apporter une solidité, mais malheureusement ce n’est pas ce qu’il s’est passé. Il y a eu un manque de mobilité derrière, quelques incompréhensions. »

Bruno Genesio pointe du doigt ce qui a manqué aux Lillois ce soir... mais aussi les points positifs sur lesquels il peut s'appuyer. Bonne chance au @losclive ce jeudi en @EuropaLeague 💪🇪🇺 pic.twitter.com/O9Y4dzPQR5…

TB pour SOFOOT.com