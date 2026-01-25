 Aller au contenu principal
Bruno Genesio calme le jeu après la déroute de Lille contre Strasbourg
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 23:52

Bruno Genesio calme le jeu après la déroute de Lille contre Strasbourg

Bruno Genesio calme le jeu après la déroute de Lille contre Strasbourg

Le calme après la tempête. Trois jours après avoir fustigé ses joueurs battus à Vigo et proposé de quitter son poste, Bruno Genesio est apparu dans un tout autre état d’esprit ce dimanche, malgré une nouvelle prestation manquée des siens contre Strasbourg (1-4) . Sans nier la dynamique catastrophique de son équipe, battue lors de ses cinq derniers matchs, l’entraîneur lillois a surtout cherché à calmer le jeu. « Le contenu est très mauvais, surtout sans ballon , a-t-il simplement constaté au micro de Ligue 1+, sans fuir ses responsabilités notamment concernant son choix de passer à une défense à cinq. J’ai choisi de changer d’animation défensive parce que l’effectif était décimé. Je pensais aussi que ça pouvait nous apporter une solidité, mais malheureusement ce n’est pas ce qu’il s’est passé. Il y a eu un manque de mobilité derrière, quelques incompréhensions. »

Bruno Genesio pointe du doigt ce qui a manqué aux Lillois ce soir... mais aussi les points positifs sur lesquels il peut s'appuyer. Bonne chance au @losclive ce jeudi en @EuropaLeague 💪🇪🇺 pic.twitter.com/O9Y4dzPQR5…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan
    À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan
    information fournie par So Foot 25.01.2026 23:18 

    Raccrocher les crampons ? Pour quoi faire ? Après une année sabbatique en 2025, Nani va remettre le bleu de chauffe . Du haut de ses 39 ans, l’ancien ailier de Manchester United prend la direction du Kazakhstan , et plus précisément du FK Aktobe. Cinquième de la ... Lire la suite

  • Le Milan résiste à la Roma
    Le Milan résiste à la Roma
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:42 

    AS Rome 1-1 AC Milan Buts : Pellegrini (74 e , SP) pour la Roma // De Winter (62 e ) pour le Milan Dominée sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1) , ce dimanche soir, grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri ... Lire la suite

  • Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:38 

    Lille 1-4 Strasbourg Buts : Fernández-Pardo (90 e +3) pour les Dogues // Panichelli (25 e ), Enciso (26 e ) et Godo (58 e et 72 e ) pour les Alsaciens Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille ... Lire la suite

  • Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:25 

    Dans un entretien fleuve accordé ce dimanche à nos confrères de Ouest-France , le président de la FFF Philippe Diallo débroussaille bon nombre de sujets, notamment ceux liés à l’arbitrage. Avec une take assez osée, dans une période où les arbitres sont énormément ... Lire la suite

