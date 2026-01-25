 Aller au contenu principal
Le Milan résiste à la Roma
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 22:42

Le Milan résiste à la Roma

Le Milan résiste à la Roma

AS Rome 1-1 AC Milan

Buts : Pellegrini (74 e , SP) pour la Roma // De Winter (62 e ) pour le Milan

Dominée sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1) , ce dimanche soir, grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri avaient même ouvert le score, à l’heure de jeu, avec une galette de Luka Modrić pour la tête de Koni De Winter (62 e ), avant de se faire rattraper par la patrouille, l’entrant Lorenzo Pellegrini égalisant sur penalty après une main de Davide Bartesaghi (74 e ).…

JB pour SOFOOT.com

  • Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:38 

    Lille 1-4 Strasbourg Buts : Fernández-Pardo (90 e +3) pour les Dogues // Panichelli (25 e ), Enciso (26 e ) et Godo (58 e et 72 e ) pour les Alsaciens Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille ... Lire la suite

  • Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:25 

    Dans un entretien fleuve accordé ce dimanche à nos confrères de Ouest-France , le président de la FFF Philippe Diallo débroussaille bon nombre de sujets, notamment ceux liés à l’arbitrage. Avec une take assez osée, dans une période où les arbitres sont énormément ... Lire la suite

  • Endrick affole déjà les stats en Ligue 1
    Endrick affole déjà les stats en Ligue 1
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:21 

    Il se souviendra de son voyage à Saint-Symphorien. Avec un triplé inscrit contre Metz avec l’OL ce dimanche, Endrick a réveillé les statisticiens d’Opta et s’est glissé aux côtés de quelques noms bien connus de notre championnat. Trois buts dans le même match à ... Lire la suite

  • Saint-Étienne ne devrait pas changer de coach... pour l'instant
    Saint-Étienne ne devrait pas changer de coach... pour l'instant
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:03 

    Sur un siège très éjectable. Eirik Horneland se sait menacé et les derniers résultats de Saint-Étienne ne vont pas lui offrir de la tranquillité. Battus par Reims ce samedi, les Verts n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat et pourraient ... Lire la suite

