Le Milan résiste à la Roma
AS Rome 1-1 AC Milan
Buts : Pellegrini (74 e , SP) pour la Roma // De Winter (62 e ) pour le Milan
Dominée sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1) , ce dimanche soir, grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri avaient même ouvert le score, à l’heure de jeu, avec une galette de Luka Modrić pour la tête de Koni De Winter (62 e ), avant de se faire rattraper par la patrouille, l’entrant Lorenzo Pellegrini égalisant sur penalty après une main de Davide Bartesaghi (74 e ).…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer