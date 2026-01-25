Le Milan résiste à la Roma

AS Rome 1-1 AC Milan

Buts : Pellegrini (74 e , SP) pour la Roma // De Winter (62 e ) pour le Milan

Dominée sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1) , ce dimanche soir, grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri avaient même ouvert le score, à l’heure de jeu, avec une galette de Luka Modrić pour la tête de Koni De Winter (62 e ), avant de se faire rattraper par la patrouille, l’entrant Lorenzo Pellegrini égalisant sur penalty après une main de Davide Bartesaghi (74 e ).…

JB pour SOFOOT.com