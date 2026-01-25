Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
Dans un entretien fleuve accordé ce dimanche à nos confrères de Ouest-France , le président de la FFF Philippe Diallo débroussaille bon nombre de sujets, notamment ceux liés à l’arbitrage. Avec une take assez osée, dans une période où les arbitres sont énormément pointés du doigt : « Les polémiques et l’arbitrage, c’est presque aussi vieux que le football ! D’ailleurs, parfois, c’est ce qui crée aussi une forme de lien social, puisque lorsqu’il y a polémique, le lendemain, avec ses amis au café , on en discute , lâche-t-il . Donc ça fait partie un peu de la vie du football. Notre rôle à la Fédération, puisque nous sommes en charge de cette compétence, c’est de faire en sorte que l’arbitrage français soit le plus performant possible. »
« Aucune volonté de boycotter la Coupe du monde »
Autre question brûlante, celle d’un éventuel boycott de la Coupe du monde, accueillie notamment par les États-Unis et son président Donald Trump, qui multiplie les « faits d’armes » depuis le début de l’année. Réponse : « J’ai une position de principe qui est de ne pas mélanger la politique et le sport. Le sport, c’est un lieu de rassemblement de tous les peuples, de toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs religions, leurs orientations. Après, bien évidemment, en responsabilité, on doit être attentif à la situation internationale telle qu’elle se développe. Mais aujourd’hui, il n’y a aucune volonté de la part de la Fédération française de football de boycotter la Coupe du monde aux États-Unis. » …
