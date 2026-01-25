À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan

Raccrocher les crampons ? Pour quoi faire ? Après une année sabbatique en 2025, Nani va remettre le bleu de chauffe . Du haut de ses 39 ans, l’ancien ailier de Manchester United prend la direction du Kazakhstan , et plus précisément du FK Aktobe. Cinquième de la dernière saison, le club kazakh lancera sa saison dans les prochaines semaines.

I’m very happy to have joined FC Aktobe and I am looking forward to contributing to the development of the club and football in Kazakhstan. I would like to thank the owner of the club Mr. Nurlan Artykbaev, chairman Mr. Arman Ospanov and Governor Mr. Askhat Shakharov for their… pic.twitter.com/MNfZi31wKU…

TB pour SOFOOT.com