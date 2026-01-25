 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 23:18

À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan

À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan

Raccrocher les crampons ? Pour quoi faire ? Après une année sabbatique en 2025, Nani va remettre le bleu de chauffe . Du haut de ses 39 ans, l’ancien ailier de Manchester United prend la direction du Kazakhstan , et plus précisément du FK Aktobe. Cinquième de la dernière saison, le club kazakh lancera sa saison dans les prochaines semaines.

I’m very happy to have joined FC Aktobe and I am looking forward to contributing to the development of the club and football in Kazakhstan. I would like to thank the owner of the club Mr. Nurlan Artykbaev, chairman Mr. Arman Ospanov and Governor Mr. Askhat Shakharov for their… pic.twitter.com/MNfZi31wKU…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruno Genesio calme le jeu après la déroute de Lille contre Strasbourg
    Bruno Genesio calme le jeu après la déroute de Lille contre Strasbourg
    information fournie par So Foot 25.01.2026 23:52 

    Le calme après la tempête. Trois jours après avoir fustigé ses joueurs battus à Vigo et proposé de quitter son poste, Bruno Genesio est apparu dans un tout autre état d’esprit ce dimanche, malgré une nouvelle prestation manquée des siens contre Strasbourg (1-4) ... Lire la suite

  • Le Milan résiste à la Roma
    Le Milan résiste à la Roma
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:42 

    AS Rome 1-1 AC Milan Buts : Pellegrini (74 e , SP) pour la Roma // De Winter (62 e ) pour le Milan Dominée sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1) , ce dimanche soir, grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri ... Lire la suite

  • Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:38 

    Lille 1-4 Strasbourg Buts : Fernández-Pardo (90 e +3) pour les Dogues // Panichelli (25 e ), Enciso (26 e ) et Godo (58 e et 72 e ) pour les Alsaciens Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille ... Lire la suite

  • Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:25 

    Dans un entretien fleuve accordé ce dimanche à nos confrères de Ouest-France , le président de la FFF Philippe Diallo débroussaille bon nombre de sujets, notamment ceux liés à l’arbitrage. Avec une take assez osée, dans une période où les arbitres sont énormément ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank