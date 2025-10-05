 Aller au contenu principal
Strasbourg roule sur Angers, Rennes se fait rejoindre au Havre
information fournie par So Foot 05/10/2025 à 19:10

Strasbourg roule sur Angers, Rennes se fait rejoindre au Havre

Strasbourg roule sur Angers, Rennes se fait rejoindre au Havre

Un seul match, deux visages.

Rapidement nanti de deux buts d’avance, Rennes s’est finalement fait rejoindre au Havre (2-2) . Des Bretons qui démarrent tambour battant dans le sillage de leur duo d’attaque. Profitant d’une déviation d’Esteban Lepaul, Breel Embolo inscrit de près son premier but en rouge et noir (0-1, 10 e ) . Passeur, l’ancien angevin est ensuite buteur d’une frappe entre les jambes de Mory Diaw (0-2, 25 e ) , quelques minutes après avoir vu la VAR lui refuser une première joie.…

Sport
