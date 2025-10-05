Strasbourg roule sur Angers, Rennes se fait rejoindre au Havre
Un seul match, deux visages.
Rapidement nanti de deux buts d’avance, Rennes s’est finalement fait rejoindre au Havre (2-2) . Des Bretons qui démarrent tambour battant dans le sillage de leur duo d’attaque. Profitant d’une déviation d’Esteban Lepaul, Breel Embolo inscrit de près son premier but en rouge et noir (0-1, 10 e ) . Passeur, l’ancien angevin est ensuite buteur d’une frappe entre les jambes de Mory Diaw (0-2, 25 e ) , quelques minutes après avoir vu la VAR lui refuser une première joie.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
