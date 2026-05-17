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Strasbourg remonte les bretelles de Monaco
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 23:01

Strasbourg remonte les bretelles de Monaco

Strasbourg remonte les bretelles de Monaco

Pas d’enjeu, mais des buts ! Strasbourg et Monaco ont fait le spectacle dimanche à la Meinau dans un match anecdotique pour le classement final… et c’est le Racing qui a fini par s’imposer (5-4). L’ASM comptait pourtant trois buts d’avance. Lamine Camara a brillé avec un doublé : d’abord en pressant El Mourabet pour profiter de la relance risquée de Mike Penders (10 e ), puis en envoyant une mine sous la barre à l’entrée de la surface (42 e ). À fond les ballons. Probablement inspiré par son coéquipier, Ansu Fati a enlevé les derniers morceaux de toile d’araignée qui restaient dans la lucarne dans la foulée (45 e +2).

𝐀𝐍𝐒𝐔 𝐅𝐀𝐓𝐈 mamma miaaa 🤩 Un but sublime de la star monégasque 🔝#RCSAASM pic.twitter.com/hzMwOwxqE2…

QB pour SOFOOT.com

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