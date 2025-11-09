Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s'englue

Strasbourg 2-0 Lille

Buts : Emegha (33 e , 62 e )

Le marché annuel n’a pas encore commencé, mais c’est déjà Noël à Strasbourg. Face à Lille, les supporters du Racing ont reçu deux cadeaux : la réouverture de la tribune nord, puis un doublé d’Emanuel Emegha pour fêter son retour de blessure et sa soixantième apparition sous le maillot alsacien. Opportuniste, le Néerlandais ouvre la marque sur la seule frappe cadrée des siens en première période et tue le match à l’heure de jeu grâce à une erreur défensive d’Olivier Giroud. Qui, lui, n’a plus marqué depuis la deuxième journée de championnat.…

JD pour SOFOOT.com