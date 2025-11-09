 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s'englue
information fournie par So Foot 09/11/2025 à 19:44

Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s'englue

Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s'englue

Strasbourg 2-0 Lille

Buts : Emegha (33 e , 62 e )

Le marché annuel n’a pas encore commencé, mais c’est déjà Noël à Strasbourg. Face à Lille, les supporters du Racing ont reçu deux cadeaux : la réouverture de la tribune nord, puis un doublé d’Emanuel Emegha pour fêter son retour de blessure et sa soixantième apparition sous le maillot alsacien. Opportuniste, le Néerlandais ouvre la marque sur la seule frappe cadrée des siens en première période et tue le match à l’heure de jeu grâce à une erreur défensive d’Olivier Giroud. Qui, lui, n’a plus marqué depuis la deuxième journée de championnat.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Rayo empoche un point précieux face au Real Madrid
    Le Rayo empoche un point précieux face au Real Madrid
    information fournie par So Foot 09.11.2025 18:24 

    Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid Dans cet équivalent espagnol d’un Red Star-PSG, c’est David qui sort vainqueur de son duel avec Goliath. Et qui prend un point en valant, dans le symbole, trois. Malmené par la bande de Vinicius d’entrée de jeu, le Rayo souffre et ... Lire la suite

  • Vingt-neuf minutes sous l'eau, l'exploit à couper le souffle d'un apnéiste croate
    Vingt-neuf minutes sous l'eau, l'exploit à couper le souffle d'un apnéiste croate
    information fournie par AFP Video 09.11.2025 17:56 

    "Quand je plonge, je me déconnecte complètement, c'est comme si je n'étais plus là", raconte Vitomir Maricic qui a repoussé les limites humaines du possible en restant en apnée durant 29 minutes et 3 secondes, un exploit gravé au livre Guinness des records.

  • La présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet au départ de la Marche de la liberté organisée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, le 9 novembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    13-Novembre: une "course pour la liberté" sillonne les lieux des attentats
    information fournie par AFP 09.11.2025 17:50 

    Au pied du Stade de France embrumé, plus de 1.700 personnes se sont élancées dimanche matin dans une "course pour la liberté", reliant ensuite tous les lieux où, le 13 novembre 2015, des commandos du groupe Etat islamique tuaient 130 personnes et blessaient des ... Lire la suite

  • Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge
    Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge
    information fournie par So Foot 09.11.2025 17:11 

    Bologne 2-0 Naples Buts : Dallinga (50 e ), Lucumi (66 e ) pour Bologne Bologne poursuit son excellente série. Les joueurs de Vincenzo Italiano ne sont pas invaincus en Serie A depuis le 14 septembre pour rien et Naples l’a appris à ses dépens. Malgré la sortie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank