Strasbourg refuse 28 millions pour Dilane Bakwa
Bakwa ? C’est pas assez 28 millions ?
Apparemment non pour Strasbourg. Auteur d’une saison pleine où il s’est adapté à merveille au jeu de Liam Rosenior, Dilane Bakwa pourrait bien faire ses valises cet été. Triste nouvelle pour les fans des danses strasbourgeoises puisque ce dernier régalait avec Emmanuel Emegha et Diego Moreira. Selon L’Équipe , Nottingham Forest serait passé à l’action pour mettre l’ancien Bordelais dans son panier.…
