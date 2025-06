Strasbourg recrute son nouveau recruteur

Mais qui est Thil vraiment ?

Grégory Thil aura fait beaucoup d’heureux au Racing Club de Lens. Responsable du recrutement puis promu directeur technique en 2022, après le départ de Florent Ghisolfi, l’icône de Boulogne-sur-Mer est devenue un des hommes de confiance de Franck Haise. En plus de la seconde place des Sang et Or, on lui doit quelques beaux coups comme Adrien Thomasson ou l’arrivée d’Abdulkodir Khusanov, arrivé de Biélorussie contre 100.000 euros. Mais tout ça s’est stoppé net il y a quelques mois.…

