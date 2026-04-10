Strasbourg réagit aux conditions de déplacement difficiles à Mayence

Une soirée à rapidement oublier. Alors que les joueurs de Strasbourg sont passés à côté de leur quart de finale aller de Ligue Conférence contre Mayence (défaite 2-0) ce jeudi, certains supporters du club alsacien ont vécu un déplacement plus périlleux que prévu en Allemagne . Des cars qui contenaient une centaine de fans se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures par la police allemande, afin de procéder à des fouilles très poussées .

« Un contexte difficile »

Le club a réagi à la situation dans un communiqué publié jeudi soir : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace déplore les conditions dans lesquelles nombre de ses supporters ont été contrôlés ce jeudi après-midi sur la route de Mayence. Ces contrôles, d’une durée exceptionnellement longue , ont considérablement perturbé l’arrivée d’une partie des 2300 Strasbourgeois venus encourager leur équipe à l’occasion de ce quart de finale européen. » …

CT pour SOFOOT.com