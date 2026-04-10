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Le Real Madrid dénonce une fake news
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 13:51

Le Real Madrid dénonce une fake news

Le Real Madrid dénonce une fake news

Alerte info : ça chouine encore en Espagne. Alors que la Cadena Ser a balancé dans l’émission El Larguero qu’ un gros changement se tramait à la direction sportive du Real Madrid , le club merengue a retroussé ses manches pour dézinguer cette nouvelle à travers un communiqué bien épicé : « Le Real Madrid C. F. communique que l’information diffusée par l’émission El Larguero de la Cadena Ser la nuit dernière, selon laquelle notre club envisagerait d’intégrer un directeur sportif dans sa structure, est totalement fausse. »

Une satisfaction réitérée

Malgré une saison qui a de quoi faire pâlir une Casa Blanca en quête d’éclat, l’institution madrilène a tenu à rappeler qu’on parlait tout de même du grand Real (un coup d’autocongratulation, tiens-donc). « Le Real Madrid apprécie de manière exceptionnelle le travail accompli par la direction sportive du club, qui nous a permis de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de notre histoire, marquée par la conquête de nombreux titres, dont 6 Coupes d’Europe en dix ans », peut-on lire dans le message paru ce vendredi matin.…

SW pour SOFOOT.com

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