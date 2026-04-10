Gonçalo Ramos se mouille sur l'affaire Prestianni-Vinicius

Affaire non classée. Au Portugal, la polémique dont Gianluca Prestianni fait l’objet est loin d’être terminée. Accusé d’avoir proféré des propos racistes envers Vinicius lors de Benfica-Real Madrid en Ligue des champions, l’Argentin continue de nier les faits, pendant que l’UEFA n’a toujours pas prononcé la moindre sanction.

« Nous devons éviter ce genre de comportement »

Gonçalo Ramos a donné son point de vue sur le sujet au cours de son passage dans le podcast Cala-te Boca de Mega Hits. « Il n’y a aucune preuve que cela se soit réellement produit, mais si c’est le cas, c’est répréhensible ; nous devons éviter ce genre de comportement » , clame l’ancien attaquant de Benfica , avant de conclure : « Peu importe l’enthousiasme suscité par une célébration de but, et même si on peut parler de provocation, cela fait partie de notre sport, comme d’autres. Un peu de provocation peut même nous stimuler, mais la provocation n’est pas forcément une offense. » …

CT pour SOFOOT.com