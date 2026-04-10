L'entraîneur adjoint de la Pologne Jacek Magiera est décédé
C’est une bien triste nouvelle pour le football polonais. Ce vendredi matin, la Fédération polonaise a annoncé le décès de Jacek Magiera, entraîneur adjoint de la sélection âgé de seulement 49 ans. L’ancien joueur du Raków Częstochowa et du Legia Warsaw a perdu connaissance lors d’un footing dans la matinée . Malgré un transport à l’hôpital militaire de Wrocław, le Polonais est décédé peu après.
Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie… pic.twitter.com/KujKC6eUdd…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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