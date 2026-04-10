Un match que le PSG va vouloir reporter a été programmé

Deux reports pour le prix d’un. Si la bande de Luis Enrique ne se sabote pas à Anfield, le calendrier de Ligue 1 pourrait encore être bouleversé (ou pas). La rencontre comptant pour la 32 e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lorient, prévue le 2 mai, viendrait se glisser entre les potentielles demi-finales de Ligue des champions en cas de qualification : le 28 avril au Parc des Princes et le 6 mai à l’extérieur.

Un casse-tête impossible

Comme le club de la capitale apporte un grand soin à la gestion de son calendrier, et que deux rencontres ont déjà été déplacées pour leur permettre de mieux aborder la Coupe d’Europe, Paris pourrait-il se dire jamais deux sans trois en demandant le report du match contre Les Merlus ?…

AR pour SOFOOT.com