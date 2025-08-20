Strasbourg, pour continuer d'écrire sa propre histoire

Opposé au Brøndby FC à la Meinau, le Racing Club de Strasbourg a l'occasion de renouer avec un riche passé européen, tout en confirmant sa nouvelle identité.

Il y a des soirées du mois d’août qui ont un parfum différent des précédentes. De celles que l’on sait décisives avant qu’elles ne rendent leur verdict et de celles qui conditionnent une saison. À l’heure de recevoir le Brøndby FC à la Meinau (20 heures) en barrage aller de Ligue Conférence, Strasbourg retrouve le frisson des soirées européennes. Si la dernière apparition continentale des Alsaciens n’est pas si lointaine, puisqu’au bénéfice de la victoire en Coupe de la Ligue en 2019, le Racing avait disputé deux tours préliminaires avant d’être sorti en barrages par l’Eintracht Francfort, Strasbourg peut s’avancer avec une ambition peut-être nouvelle cette saison. De par les promesses semées la saison passée, mais aussi de par ses moyens, aujourd’hui bien plus conséquents.

D’autant qu’il convient aussi de renouer avec le passé d’un club qui compte déjà 56 matchs de coupe d’Europe à son actif, qui a éliminé le Barça et par deux fois l’AC Milan en Coupe des villes de foire au milieu des années 60, les Rangers ou Liverpool en Coupe de l’UEFA dans les années 90 et qui compte même une Coupe Intertoto en 1995 à son actif.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com