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Strasbourg lourdement sanctionné par l'UEFA
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 20:33

Strasbourg lourdement sanctionné par l'UEFA

Strasbourg lourdement sanctionné par l'UEFA

Strasbourg passe lui aussi à la caisse. Le club alsacien a écopé d’une lourde amende de 13 millions d’euros par l’UEFA après examen des comptes, selon L’Équipe . Pour la faire courte, cette sanction est due au fait que le poids que représente l’équipe première (composé entre autres de la masse salariale) est trop important par rapport aux revenus qu’elle génère (droits TV, vente joueurs). Celui-ci excède 70%, ce qui est donc contraire aux règles du fair-play financier.

Une amende correspondant aux gains de la C4

Demi-finaliste de la dernière C4, le RCSA doit donc à l’instance européenne ce qu’il a gagné l’année dernière dans cette compétition. À noter que si Strasbourg ne se remet pas dans les clous de ce pourcentage d’ici un an, une amende de 12 millions d’euros supplémentaires sera imposée . L’heure est donc à l’austérité, et le club devrait être confronté au départ de bon nombre de ses cadres cet été.…

TJ pour SOFOOT.com

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