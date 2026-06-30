Mondial-2026: la Norvège prend rendez-vous avec le Brésil, la France en salle d'attente

L'équipe de France, emmenée par son capitaine Kylian Mbappé, avant le troisième match de poule des Bleus à la Coupe du monde, le 26 juin 2026 contre la Norvège, à Foxborough ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mattia Ozbot )

Avec leur attaque irrésistible menée par Kylian Mbappé, les Bleus affrontent la Suède mardi, pour un ticket vers les 8es de finale du Mondial, qui verront la Norvège d'Erling Haaland, encore buteur contre la Côte d'Ivoire (2-1), défier le Brésil de Vinicius.

Au demain de l'élimination surprise de l'Allemagne par le Paraguay et de la belle qualification du Maroc aux dépens des Pays-Bas, le Mexique, pays coorganisateur, voudra lui surfer encore une fois sur la ferveur populaire face à l'Equateur en son mythique stade Azteca.

. Le moment de vérité pour les Bleus

Souveraine dans son groupe I où elle a fait le plein, la France doit confirmer son statut de favorite face à la Suède, qualifiée parmi les meilleurs troisièmes.

Les attaquants français Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, accompagné du défenseur Jules Koundé, lors du deuxième match de poule de l'équipe de France à la Coupe du monde, le 22 juin 2026 face à l'Irak, à Philadelphie ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Si le potentiel offensif des Bleus, déjà auteurs de dix buts en trois rencontres, inspire la crainte chez ses adversaires, sa défense semble offrir moins de garantie. Hors de question, donc, de prendre de haut les Scandinaves avant la rencontre à East Rutherford (17h00 locales, 21h00 GMT), dans la banlieue de de New York.

"La Suède n'aura rien à perdre et peut nous poser des problèmes (...) Il faudra avoir de la lucidité, du sérieux et mettre la concentration", a averti le sélectionneur Didier Deschamps, rentré ce week-end de France où il s'est rendu pour les obsèques de sa mère.

Une prudence d'autant plus justifiée que la Suède a montré le pire (défaite 5-1 contre les Pays-Bas) comme le meilleur (succès sur le même score face à la Tunisie). Avec Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Anthony Elanga, les hommes de Graham Potter ne manquent pas d'arguments devant mais leur défense a déjà pris l'eau.

. Haaland assomme les Eléphants

L'attaquant norvégien Erling Haaland, auteur du but de la victoire contre la Côte d'Ivoire en 16e de finale du Mondial, le 30 juin 2026 à Arlington ( AFP / Paul ELLIS )

L'opposition entre Norvégiens et Ivoiriens a tenu ses promesses et dans un scénario qui avait redonné espoirs aux seconds avec l'égalisation superbe d'Amad Diallo, dribbleur et buteur d'une patte gauche à la Messi (74e), l'inévitable Haaland, plutôt discret jusque-là, n'a pas manqué de pousser au fond des filets l'offrande de Patrick Berg (86e) pour qualifier les siens.

Avec ce cinquième but dans le tournoi, la star de Manchester City, désormais 60 buts en 53 sélections, se retrouve juste derrière Lionel Messi (6) et devant Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Vinicius Jr (4) et peut se targuer d'être le premier joueur de l'histoire à marquer lors de ses trois premiers matches disputés en Coupe du monde.

La Côte d'Ivoire n'a pas démérité loin de là, et elle aurait même pu arracher la prolongation sans la parade décisive d'Orjan Nyland, sur un coup franc de l'intenable Diallo. Son gardien Yahia Fofana, malgré une aussi belle détente, avait lui été trop court sur l'ouverture du score d'Antonio Nusa auteur d'une frappe enroulée de toute beauté (39e, 1-0).

Les Norvégiens, qui n'ont pas manqué de célébrer leur victoire face à leur kop de supporters, avec le désormais traditionnel "viking row", seront de coriaces adverses pour le Brésil, dimanche à East Rutherford, avec pour enjeu une place en quart de finale.

. Le Mexique a la fièvre

Porté par un énorme élan populaire, le Mexique veut poursuivre "son" Mondial face à un Equateur presque miraculé pour le dernier match de la journée (20h00 locales, 01h00 GMT).

Des supporters mexicains massés dans une fan zone à Guadalajara pour assister au deuxième match du Mexique au Mondial face à la Corée du Sud, le 18 juin 2026 ( AFP / RUTH ROSAS )

Avec trois victoires en trois matches dans le groupe A - une performance que seules la France et l'Argentine ont réussie -, "El Tri" (6 buts marqués, 0 encaissé) s'est offert le droit de poursuivre l'aventure sur son sol, avec en cas de qualification l'assurance de jouer son 8e encore à Mexico.

Mais gare aux Equatoriens de Willian Pacho (PSG) et Piero Hincapié (Arsenal), qui avaient renversé l'Allemagne (2-1) pour arracher un strapontin de meilleur troisième.

. Une désolante Allemagne éliminée

Les Coupes du Monde se suivent et se ressemblent pour l'Allemagne avec une nouvelle désillusion aux tirs au but contre le Paraguay, vainqueur (1-1, 4 tab à 3).

Depuis le titre de 2014 au Brésil, le déclassement de la Mannschaft est spectaculaire: éliminées en poule en Russie en 2018 et au Qatar en 2022, elle est cette fois tombée en 16es, piégée par une équipe du Paraguay accrocheuse pendant 120 minutes et récompensée par son gardien Orlando Gill décisif lors de la séance de tirs au but.

Dans les autres seizièmes, le Maroc, demi-finaliste sortant, a éliminé les Pays-Bas après un combat âpre et intense qui s'est soldé sur une nouvelle séance de tirs au buts (1-1, 3 tab à 2), avec cette fois Yassine Bounou en Lion héroïque de l'Atlas.

Les Marocains seront opposés au Canada en 8es, avec la perspective de peut-être recroiser la France en quarts. Mais il faudra aux Bleus d'être sérieux contre la Suède d'abord, puis éventuellement le Paraguay ensuite.