Les Bleus avec Digne et Barcola pour défier la Suède

Le jeu de la concurrence. Quelques changements par rapport au squelette de titulaires qui semblait être le plus logique au début de cette Coupe du monde. Pour défier la Suède en seizièmes, l’équipe de France évoluera notamment avec Lucas Digne et Bradley Barcola titulaires , qui remplacent respectivement Theo Hernandez et Désiré Doué.

Tchouaméni-Rabiot au milieu

Pour accompagner ce flanc gauche tout neuf, c’est du grand classique. Comme face au Sénégal et à l’Irak, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot font la paire au milieu , malgré la bonne impression qu’a laissée Manu Koné face à la Norvège et lors de ses entrées en jeu. Rien ne bouge en attaque, où sont bien présents Mbappé, Olise et Dembélé. Pas de surprise non plus à droite de la défense, où Jules Koundé garde sa place de titulaire aux dépens de Malo Gusto.…

TJ pour SOFOOT.com