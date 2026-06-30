La Norvège se débarrasse difficilement de la Côte d'Ivoire et rejoint le Brésil
Grâce à Antonio Nusa et Erling Haaland, la Norvège se débarrasse non sans mal de la Côte d'Ivoire (1-2) et verra un huitième de finale de Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire. Une fin frustrante pour les Éléphants.
Côte d’Ivoire 1-2 Norvège
Buts : Diallo (74 e ) pour les Éléphants // Nusa (39 e ) et Haaland (86 e ) pour les Drillos
Plus d’infos à venir… …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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