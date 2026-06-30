La Norvège se débarrasse difficilement de la Côte d'Ivoire et rejoint le Brésil

La Norvège se débarrasse difficilement de la Côte d'Ivoire et rejoint le Brésil

Grâce à Antonio Nusa et Erling Haaland, la Norvège se débarrasse non sans mal de la Côte d'Ivoire (1-2) et verra un huitième de finale de Coupe du monde pour la troisième fois de son histoire. Une fin frustrante pour les Éléphants.

Côte d’Ivoire 1-2 Norvège

Buts : Diallo (74 e ) pour les Éléphants // Nusa (39 e ) et Haaland (86 e ) pour les Drillos

Plus d’infos à venir… …

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com