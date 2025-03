Strasbourg, l’école du kif

Après avoir fait valser l’Olympique lyonnais ce vendredi (4-2), les joueurs de Strasbourg se sont lancés dans des danses encore plus endiablées. Avec Emanuel Emegha, Diego Moreira et Dilane Bakwa en chefs de file, autant sur le terrain que dans les vestiaires, cette jeunesse dorée se régale, et c’est toute la Ligue 1 qui en profite.

« C’est le plus beau jour de ma vie » , s’est exclamé Valentín Barco sitôt le coup de sifflet final donné, et on ne sait pas vraiment s’il parlait de la sensation de devenir papa quelques heures plus tôt ou de celle d’infliger une leçon à l’Olympique lyonnais (4-2). Les émotions doivent se bousculer dans la tête de ce milieu polyvalent argentin prêté par Brighton et dont la Ligue 1 est en train de s’amouracher. Son excellent match, vendredi en ouverture de la 27 e journée, permet à Strasbourg de grimper à la cinquième place en passant devant son adversaire du soir. De quoi s’enflammer ? « On est une équipe qui joue bien au foot, on a pu le voir, on est prêts pour aller chercher la Ligue des champions » , s’est félicité celui qui arbore la même coupe que Cole Palmer, mais avec des cheveux roux. À peine débarqué dans les rangs du Racing, le gaucher semble déjà pleinement dans le moule de cette équipe jeune, détonante et, surtout, ambitieuse.

Des gamins attachants

Pendant que Barco sautait dans les bras de Liam Rosenior – coach et animateur de cette bande de joyeux lurons – après sa passe décisive sublime pour Emanuel Emegha, ce dernier était à l’autre bout du terrain en train d’enchaîner les pas de danse avec Diego Moreira, Dilane Bakwa et Samuel Amo-Ameyaw. À chaque but collé à l’OL ou aux autres équipes de Ligue 1 depuis le début de saison, l’avant-centre mène les célébrations d’un rythme endiablé. Il faut dire qu’à 22 ans, le Néerlandais fait office de cadre dans cette équipe de gamins, dont la moyenne d’âge pointe à seulement 21,4 printemps, tout en étant dopée par les vétérans Karl-Johan Johnsson (35 ans) et Thomas Delaine (33 ans).…

Propos de Valentín Barco recueillis par DAZN

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com