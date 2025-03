information fournie par So Foot • 09/03/2025 à 19:14

Strasbourg intenable à Nantes, Le Havre et Saint-Étienne inséparables, Reims coule

Mais qui va bien pouvoir marquer contre Strasbourg ?

Seule équipe de la première partie de tableau concernée par ce multiplex, Strasbourg a largement dominé sur la pelouse de la Beaujoire pour s’imposer au finish (0-1). Une supériorité qui prend pourtant tout son temps à se concrétiser au tableau d’affichage, y compris quand Sebastian Nanasi pense lober Anthony Lopes d’une drôle de tête à la suite d’un corner, puisque la vidéo détecte alors un hors-jeu préalable. Mais à force d’insister, le Racing finit par marquer par l’intermédiaire de Félix Lemarechal, bien servi par Dilane Bakwa. Un succès (et cinquième match sans encaisser de but) qui permet aux Alsaciens de souffler la sixième place à l’OL, au moins pour quelques heures . Du côté de Nantes, on se rassurera en se disant qu’aucun mal classé ne l’a emporté.…

