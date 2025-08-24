Strasbourg et Toulouse enchaînent, Lens relève la tête

Grâce à leurs succès face à Nantes et Brest, Strasbourg et Toulouse signent une deuxième victoire consécutive pour débuter la saison. Opposé au Havre, Lens s'est rebiffé et l'emporte pour la première fois.

Lens était frustré de sa défaite initiale face à Lyon, alors Lens s’est bien rattrapé au Havre. Victorieux en Normandie (1-2) , le Racing a pu compter sur la première titularisation de Florian Thauvin depuis son retour, mais surtout sur un Wesley Saïd décisif à la finition et à la passe. Car si Le Havre rentre mieux dans la rencontre et sollicite les gants de Robin Risser à plusieurs reprises, c’est bien Lens qui ouvre le score après un pénalty gratté dès les premières minutes et transformé par Saïd (0-1) . Sur le front de l’attaque, Ally Samatta a beau se montrer, il ne parvient pas à faire trembler les filets, tout comme le remuant Yassine Kechta.

Finalement, sur une transition rapide, Saïd, dans tous les bons coups, a le nez creux et temporise pour servir Rayan Fofana, auteur de son premier but en Ligue 1 (0-2) . Si Le Havre réclame par la suite un péno à son tour, il ne l’obtient étonnement pas, pour une main pourtant assez claire dans la surface lensoise, mais réduit tout de même la marque par l’intermédiaire de Fodé Doucouré (1-2) , auteur lui aussi de son premier pion dans l’élite d’une sublime reprise de volée, déviée au dernier moment par Ruben Aiguilar devant Risser. À la pause Lens tient les trois points et ça suffira, puisque le deuxième acte voit clairement la rencontre baisser en intensité et Lens l’emporter.…

JF pour SOFOOT.com