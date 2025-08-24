 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Strasbourg et Toulouse enchaînent, Lens relève la tête
information fournie par So Foot 24/08/2025 à 19:38

Strasbourg et Toulouse enchaînent, Lens relève la tête

Strasbourg et Toulouse enchaînent, Lens relève la tête

Grâce à leurs succès face à Nantes et Brest, Strasbourg et Toulouse signent une deuxième victoire consécutive pour débuter la saison. Opposé au Havre, Lens s'est rebiffé et l'emporte pour la première fois.

Lens était frustré de sa défaite initiale face à Lyon, alors Lens s’est bien rattrapé au Havre. Victorieux en Normandie (1-2) , le Racing a pu compter sur la première titularisation de Florian Thauvin depuis son retour, mais surtout sur un Wesley Saïd décisif à la finition et à la passe. Car si Le Havre rentre mieux dans la rencontre et sollicite les gants de Robin Risser à plusieurs reprises, c’est bien Lens qui ouvre le score après un pénalty gratté dès les premières minutes et transformé par Saïd (0-1) . Sur le front de l’attaque, Ally Samatta a beau se montrer, il ne parvient pas à faire trembler les filets, tout comme le remuant Yassine Kechta.

Finalement, sur une transition rapide, Saïd, dans tous les bons coups, a le nez creux et temporise pour servir Rayan Fofana, auteur de son premier but en Ligue 1 (0-2) . Si Le Havre réclame par la suite un péno à son tour, il ne l’obtient étonnement pas, pour une main pourtant assez claire dans la surface lensoise, mais réduit tout de même la marque par l’intermédiaire de Fodé Doucouré (1-2) , auteur lui aussi de son premier pion dans l’élite d’une sublime reprise de volée, déviée au dernier moment par Ruben Aiguilar devant Risser. À la pause Lens tient les trois points et ça suffira, puisque le deuxième acte voit clairement la rencontre baisser en intensité et Lens l’emporter.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Emegha marque pour Strasbourg face à Nantes, le 24 août 2025 à La Meinau ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Ligue 1: Rennes implose, Strasbourg sur sa lancée
    information fournie par AFP 24.08.2025 19:49 

    Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match et a coulé 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, qui a vu Strasbourg poursuivre sur sa lancée de la saison dernière avec une deuxième victoire. Emmanuel Emegha a ... Lire la suite

  • Manchester United accroché à Fulham
    Manchester United accroché à Fulham
    information fournie par So Foot 24.08.2025 19:41 

    Fulham 1-1 Manchester United Buts : Smith-Rowe (73 e ) pour les Cottagers // Muniz (58 e , CSC) pour MU Une semaine après avoir perdu contre Arsenal en ouverture du championnat, Manchester United retrouvait une équipe de Londres, Fulham, ce dimanche après-midi. ... Lire la suite

  • Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne
    Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne
    information fournie par So Foot 24.08.2025 18:16 

    Le foot du Nord perd un grand nom. Président de l’US Boulogne Côte d’Opale entre 1994 et 2018, Jacques Wattez s’est éteint dimanche 24 août . Présent en tribunes pour voir son ancienne équipe face à Saint-Étienne samedi, il est décédé des suites d’un malaise cardiaque ... Lire la suite

  • Grealish brille pour ses débuts à domicile, pas de vainqueur entre les Européens Palace et Forest
    Grealish brille pour ses débuts à domicile, pas de vainqueur entre les Européens Palace et Forest
    information fournie par So Foot 24.08.2025 17:27 

    Et si Jack Grealish en avait encore sous la pédale ? Pour sa première au Hill Dickinson Stadium, Everton ne s’est pas loupé, en l’emportant deux buts à rien face à Brighton (2-0) , et les Toffees peuvent remercier leur recrue estivale , Jack Grealish ! Auteur de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank