03/03/2025

Strasbourg et son Emegha sûr

De nouveau buteur à Auxerre, Emanuel Emegha a une nouvelle fois montré la voie du succès aux siens à Auxerre. En grande forme depuis le début de l'année 2025, l'attaquant néerlandais est peu à peu en train de devenir le symbole de ce Strasbourg sûr de lui et qui ne fait plus rire personne.

Une accélération fulgurante quelques instants à peine après le retour des vestiaires, une finition clinique du n°10 maison et une solidité défensive à toute épreuve : à l’instar du PSG, Strasbourg a trouvé sa recette gagnante depuis le début de l’année 2025. Un savant mélange qui lui a permis de devenir la première équipe victorieuse à l’Abbé-Deschamps depuis le mois de septembre, portant sa série à quatre matchs sans prendre le moindre but (pour trois victoires et un nul). Suffisant pour se mettre à rêver d’Europe à l’orée du sprint final, alors que les Alsaciens pointent à deux longueurs de la sixième place (sachant que la septième offrira un ticket pour la Ligue Conférence en cas de victoire du PSG en Coupe de France). Une belle période dont le symbole porte un nom : Emanuel Emegha.

Monsieur un but par match

Les débuts compliqués du buteur formé au Sparta Rotterdam semblent désormais loin derrière lui. Débarqué dans l’Hexagone en provenance de Sturm Graz contre 13 millions d’euros (deuxième plus gros transfert de l’histoire du club), démontre enfin la pleine étendue de son talent chaque semaine et traverse la meilleure période de sa jeune carrière. Le voilà même propulsé parmi les cadres du très jeune effectif alsacien mis en place dans le cadre du projet BlueCo, du haut de ses 22 ans. Un statut acquis au fil des buts, enfilés comme des perles depuis deux mois (huit en neuf matchs). Pas vraiment un hasard si les deux seules sorties où il n’a pas trouvé le chemin des filets, son équipe est resté muette.…

