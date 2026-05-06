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Strasbourg et ses amours de jeunesse
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 19:10

Strasbourg et ses amours de jeunesse

Strasbourg et ses amours de jeunesse

Une bande de jeunes qui passent les meilleurs moments de leur vie avant de tous se quitter à la fin de l’été. Depuis son rachat, le RC Strasbourg propose sa colonie de vacances chaque année. Ça marche bien... pour le moment, mais le match retour contre le Rayo Vallecano pourrait aussi briser quelques cœurs.

« Un seul amour, et pour toujours, Racing Club de Strasbourg » devrait résonner à la Meinau, ce jeudi soir, pour encourager les Bleu et Blanc face au Rayo Vallecano. Si l’ambiance est aussi incandescente que face à Mayence, au tour précédent, les hommes de Gary O’Neil ont de grandes chances de rallier la finale de Ligue Conférence, malgré la copie rendue à Madrid à l’aller (1-0). Une magnifique manière de terminer en beauté une saison qui a des airs de joyeuse colonie de vacances.

Avec 22,9 ans de moyenne d’âge, la bande de Diego Moreira est évidemment la plus jeune de Ligue 1. D’après les vidéos dont nous arrose la cellule communication du club, le groupe vit particulièrement bien. Autour du fantasque ailier, les soirées karaoké du camp de vacances sont particulièrement animées par les danses d’Emmanuel Emegha, de Guéla Doué ou de Samuel Amo-Ameyaw. Le p’tit nouveau Gessime Yassine s’est parfaitement intégré à cette team. Les quelques tensions autour du point de penalty sont rapidement effacées par les victoires, comme on oublierait la chamaillerie de la piscine par une bonne entente sur le city à côté des tables de ping-pong. Ils piaillent, ils râlent, ils renversent tout sur leur passage, mais ces petits sont particulièrement attachiants. On ne sait pas s’ils ont le BAFA, mais Liam Rosenior puis Gary O’Neil sont tombés sous leur charme, tout comme les supporters, pourtant en conflit ouvert avec la direction du camping club.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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