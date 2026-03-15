Strasbourg et le Paris FC se hissent dans le dernier carré de la Coupe de France

Strasbourg et le Paris FC se hissent dans le dernier carré de la Coupe de France

Les matchs que vous n’avez pas vu. Si les deux matchs des quarts de finale de la Coupe de France féminine qui se sont disputés ce dimanche après-midi, n’ont pas été diffusés, cela n’a pas empêché Strasbourg de s’imposer sur la pelouse de Nantes (0-1) et le Paris FC d’éliminer Caen , petit poucet de la compétition (0-2).

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Nantes n’y arrive plus. En délicatesse en championnat ces dernières semaines, même si les protégées de Nicolas Chabot restent sur la deuxième marche du classement, les Canaris se sont inclinées face à Strasbourg après l’unique but de la rencontre inscrit par Inès Konan (0-1, 23 e ) . Un exploit pour les Strasbourgeoises qui n’avaient jamais atteint auparavant les quarts de finale de la Coupe de France et qui regardent désormais vers le carré final.…

LB pour SOFOOT.com