Strasbourg et Auxerre démarrent bien, Angers mate le Paris FC

Sale temps pour les promus.

Dans un premier multiplex globalement assez fade, Lorient, le Paris FC et Metz ont connu des retrouvailles difficiles avec la Ligue 1 . Du côté d’Auxerre, les Merlus ont subi la loi des Icaunais (1-0) , perdant leurs bonne habitudes de démarrer fort à chaque première journée de Ligue 1. Un duel qui aura attendu la seconde période pour s’animer, avec le boulet de canon de Lassine Sinayoko pour ouvrir le score. Dominatrice, l’AJA manque l’occasion de faire le break avec un penalty de Josué Casimir directement sur la barre transversale. Sans conséquences, grâce aux parades d’un Donovan Léon en état de grâce pour conserver ce petit but d’avance dans la dernière demi-heure.…

TB pour SOFOOT.com